Calentador provoca incendio en vivienda

Un incendio registrado en un domicilio de la avenida Revolución, en el barrio de Fátima en la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas, fue provocado por un calentador que terminó envuelto en llamas, dejando solo daños materiales.

Sobrecalentado

De acuerdo con información de la Estación de Bomberos, adscrita al Instituto de Bomberos del Estado, el siniestro se originó debido a que los costados del calentador estaban recubiertos con madera, material que se encendió por efecto de la radiación térmica generada por el propio equipo.

El sobrecalentamiento también ocasionó una fuga de gas que se inflamó de inmediato, lo que incrementó el riesgo dentro del inmueble.

Tras el reporte, al lugar arribó una unidad de ataque rápido, cuyos elementos procedieron a cerrar las válvulas de suministro, sofocar el fuego y enfriar la zona afectada para descartar una posible reignición.

Gracias a la intervención oportuna, el incendio fue controlado en poco tiempo y no se registraron personas lesionadas. Los daños se limitaron al calentador y áreas cercanas.

Los bomberos recomendaron a la población mantener los calentadores y equipos que generen calor libres de materiales combustibles en sus alrededores, así como verificar de forma periódica las instalaciones de gas.

Quema de pastizal

Por otra parte, personal de Protección Civil (PC) sofocó un incendio de pastizal en la calzada Daniel Sarmiento Rojas, afectando un área de aproximadamente 15 por 10 metros por lo que lo combatieron con unidades tipo cisterna y herramientas forestales hasta dejarlo liquidado.

Una vez sofocado se reportó la pérdida de tinacos y láminas.

Protección Civil (PC) recomendó a la ciudadanía que en esta temporada de estiaje se debe de darle mantenimiento preventivo a terrenos para evitar incendios de pastizal y forestales.