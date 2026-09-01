Camión abandona vialidad y queda entre la maleza

Con crisis nerviosa finalizó el conductor de un tractocamión luego de terminar entre la maleza, durante la mañana del lunes en la vía de cuota dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas.

Aunque no hay una versión oficial, todo parece indicar que una posible falla mecánica habría provocado que el chofer abandonara el camino.

Fuera del camino

Trascendió que minutos después de las 09:00 horas, usuarios del tramo carretero Ocozocoautla-Arriaga habrían reportado el accidente a la altura del kilómetro 36 en donde se observaba un camión tipo full con doble caja, varado en los matorrales.

El personal de monitoreo de la caseta de cobro se presentó hacia el punto señalado y corroboró el reporte; también confirmaron que no habían personas heridas, únicamente cuantiosos daños materiales.

El vehículo, con logos de la empresa PNT, frenó su trayectoria gracias a una zanja, así como a las espesas áreas verdes, lo que hizo que no volcara, manteniéndose sobre sus llantas, sin dañar la mercancía que transportaba.

Ante esto, autoridades se constituyeron para apoyar y solicitar el servicio de grúa con plataforma.