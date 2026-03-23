Camión cañero impacta a motocicleta

Atrapada debajo de un camión cañero quedó una mujer que fue impactada y arrastrada aproximadamente 20 metros, en el camino del ingenio azucarero hacia Playa Grande, en la zona baja de Huixtla.

Los hechos ocurrieron a la altura del cantón Las Delicias, lo que movilizó a los servicios de emergencia que brindaron auxilio a la lesionada, la cual fue trasladada de emergencia al hospital general.

Embestida y arrastrada

La fémina se desplazaba en una motocicleta Italika de color verde cuando al llegar al crucero de Las Delicias fue embestida por el camión cañero, este la arrastró y le provocó diversas lesiones.

Vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades, sin embargo, cuando llegaron el chofer del camión con número económico 304-05 ya había huido del lugar.

Paramédicos de Protección Civil (PC) auxiliaron a la afectada, mientras que elementos de Tránsito procedieron al aseguramiento de la pesada unidad que fue llevada a un corralón oficial para ser puesta a disposición del Ministerio Público (MP).

Por estos hechos, las autoridades realizan las diligencias para el deslinde de responsabilidades y poder localizar al camionero.