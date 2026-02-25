Camión casi aplasta a dos motociclistas

Un par de motociclistas resultaron lesionados al colisionar contra un camión de volteo durante la tarde del martes en la ciudad de Comitán. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia para atender a los lesionados y trasladarlos al hospital regional.

Fue sobre el bulevar Juan Sabines, en el kilómetro 0+500 sobre el tramo carretero Comitán-Las Margaritas, en donde ocurrió el accidente alrededor de las 15:30 horas.

Corte de circulación

De acuerdo al reporte, la pesada unidad de color rojo circulaba en el bulevar con dirección a la ciudad comiteca, cuando el chofer maniobró para retornar y viró el volante a la izquierda.

Fue en ese momento que los dos motociclistas que circulaban en una Italika Ft150 de color gris, terminaron estrellándose contra la pesada unidad, estando a punto de ser aplastados por la llanta delantera, así que ambos acabaron tendidos sobre el pavimento.

Fueron testigos quienes al ver el suceso solicitaron ayuda al número de emergencias 911, por lo cual se movilizó una ambulancia de Protección Civil Municipal para valorar a los lesionados y trasladarlos al hospital regional para su atención médica especializada inmediata.

Al lugar llegaron agentes de la Guardia Vial Preventiva para atender el incidente y llevar a cabo los peritajes, a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.