Camión causa daños; no pudo subir en pendiente

Un camión tipo torton provocó daños en una camioneta y en diferentes viviendas durante la madrugada del pasado viernes en la ciudad de Comitán de Domínguez, esto luego de circular sin control en reversa cuando la pesada unidad perdió fuerza mientras transitaba en una calle con una prolongada pendiente.

El incidente movilizó a los paramédicos y a policías viales que tomaron conocimiento y atendieron la emergencia.

Esto fue alrededor de las 01:00 horas sobre la 5.ª calle Norte, entre 6.ª y 7.ª avenida Oriente en el barrio El Cedro.

Subida peligrosa

El accidente se registró cuando el chofer de la unidad Kenworth de color blanco circulaba sobre la vía con dirección hacia el poniente, pero al llegar al cruce con la 6.ª avenida y al pretender iniciar el ascenso en una pendiente prolongada, el motor no respondió, perdió fuerza y se empezó a ir hacia atrás sin control.

La pesada unidad se estrelló en una camioneta Toyota Hilux que iba detrás, la cual fue arrastrada varios metros hasta que la arrinconó contra un portón, provocando que el vehículo acabara en sentido contrario al que circulaba.

El torton prosiguió su recorrido sin control hasta que terminó deteniéndose contra la pared de una vivienda, dejando daños considerables en barandales y tapasoles, aunque sin que se reportaran personas lesionadas.

Tras el reporte del percance al número de emergencias 9-1-1, se movilizaron paramédicos, bomberos y agentes de Tránsito Municipal.

Posteriormente, trascendió que un ajustador del seguro del camión llegaría a valuar las afectaciones y cubrir los gastos de reparación, a fin de deslindar responsabilidades al momento.