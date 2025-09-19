Camión cervecero queda varado en un río

Durante la mañana del jueves se tuvo conocimiento de un percance de tránsito que generó gran movilización en la carretera Tapachula-Puerto Madero, luego de que el chofer de un camión repartidor de la empresa XX Lager perdiera el control y terminara volcado dentro del cauce de un río.

De acuerdo con las primeras versiones, la pesada unidad circulaba con normalidad cuando —por causas aún no precisadas— el conductor perdió el dominio del volante, salió de la carpeta asfáltica y se precipitó hacia el afluente, donde quedó prácticamente sumergida.

Rescate

El percance dejó como saldo a dos personas lesionadas, el chofer y su acompañante, quienes fueron auxiliados en el lugar de los hechos por automovilistas y posteriormente atendidos por paramédicos de rescate, para después ser trasladados a un hospital donde recibirían la atención médica especializada.

Elementos de seguridad pública y personal de Protección Civil arribaron al sitio para acordonar el área, evitar el saqueo de la mercancía y coordinar las maniobras necesarias para retirar el camión siniestrado.

Las autoridades de vialidad informaron que se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.