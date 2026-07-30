Camión colisiona con tres particulares

Daños materiales, algunos lesionados y el susto de sus vidas de los afectados, fue el saldo preliminar de un hecho de tránsito ocurrido este miércoles sobre la carretera Palenque-Ocosingo.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que fue alrededor del mediodía el incidente, justo a la altura del tramo conocido como El Chimborazo.

Allí, el chofer de un pesado tractocamión con góndola cargado de material pétreo, presuntamente por una falla en los frenos perdió el control por unos minutos, pero trató de evitar una tragedia.

En su intento, el camión pasó colisionando al menos tres vehículos particulares, dos con daños menores, aunque una camioneta sí terminó volcando por la colisión; en esta, los tripulantes resultaron lesionados y un semoviente que llevaban afectado.

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron al hospital general de Palenque.

Cabe señalar que los encargados de mediar en estos accidentes, brillaron por su ausencia; no obstante, los demás afectados dieron alcance al conductor del camión y entablaron el diálogo para que respondiera por los daños ocasionados.