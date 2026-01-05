Camión de carga cae a barranco

Sobre la carretera que comunica a los municipios de Ixtacomitán y Chapultenango ocurrió un aparatoso accidente, luego de que un camión de carga pesada se saliera del camino y se precipitara a un barranco de varios metros de profundidad.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad Matamoros Segunda Sección, en una zona considerada de alto riesgo debido a sus curvas cerradas, pendientes y condiciones montañosas.

Se desbarrancó

Al parecer el operador del camión habría perdido el control de la unidad, lo que provocó que abandonara la carpeta asfáltica y cayera fuera de la vía.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar se movilizaron corporaciones de auxilio, así como autoridades de seguridad y vialidad, quienes confirmaron que, pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

El chofer logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de rescate, presentando únicamente golpes menores.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para evitar riesgos a automovilistas y prevenir actos de rapiña, ya que parte de la carga quedó esparcida sobre la ladera del barranco.

Asimismo, se realizaron labores de abanderamiento para mantener el control del tránsito en el área.

Posteriormente, personal especializado inició las maniobras para la recuperación del vehículo siniestrado, utilizando grúas de alto tonelaje, trabajos que se prolongaron durante varias horas debido a la complejidad del terreno.