Camión de carga queda varado; no hubo rapiña

El viernes por la mañana un camión de carga tuvo un accidente sobre la vía de comunicación que conduce a Pijijiapan, a la altura de la comunidad La Central, en el mismo tramo donde recientemente se había registrado un acto de rapiña que culminó con tres personas detenidas.

Falla mecánica

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad presentó una falla mecánica que ocasionó la pérdida de control y el percance. Sin embargo, a diferencia del incidente anterior, en esta ocasión no se reportaron saqueos ni intentos de rapiña de la mercancía.

Elementos de Protección Civil (PC) y corporaciones de seguridad se trasladaron a la zona para atender la situación, brindar apoyo al conductor y coordinar las maniobras necesarias para liberar la vía. Gracias a su intervención, el tránsito vehicular fue restablecido en un lapso breve.

El contraste con lo sucedido días atrás fue notorio. En aquella ocasión pobladores aprovecharon la vulnerabilidad de otra unidad accidentada para sustraer productos de manera ilegal, lo que derivó en la detención de tres presuntos responsables.

Esta vez, la población se mantuvo al margen y respetuosa, permitiendo que las autoridades trabajaran sin obstáculos. La pronta reacción de los cuerpos de emergencia y la actitud de la ciudadanía evitaron que el incidente escalara, convirtiéndose únicamente en un accidente de tránsito que no pasó a mayores.