Camión de carga se estrella contra casa

Un camión de volteo terminó impactado contra una vivienda del barrio Vista Alegre, en el municipio de Yajalón, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo mientras circulaba por una pendiente.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas. Durante el ascenso, la pesada unidad salió de su trayectoria y se proyectó contra el inmueble, lo que provocó daños materiales tanto en la propiedad como en la carrocería.

Destrozos en fachada

El estruendo alertó a los habitantes del lugar, quienes pudieron observar los destrozos en la fachada de la casa. Pese a lo aparatoso de la escena, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo preliminar se limitó a las afectaciones materiales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles acerca de las circunstancias que provocaron que el chofer no pudiera controlar el volante, ni se ha precisado el monto de los daños.

Se esperaba que las autoridades correspondientes tomaran conocimiento de los hechos y llevaran a cabo las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

El incidente causó preocupación entre los vecinos, ya que es común ver circular vehículos de carga por la pendiente y otras calles de la zona habitacional. En este caso, se trató de una pérdida de control que terminó afectando directamente a los residentes y a su propiedad.