Camión de carga se sale del camino

Una unidad de doble remolque y propiedad de una conocida empresa refresquera se salió del camino sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo a la altura del fraccionamiento Santa Fe, en la demarcación capitalina, durante las últimas horas de la noche del miércoles.

El hecho fue registrado alrededor de las 22:10 horas sobre la vía que va de oriente a poniente.

Perdió el control

Se dijo que el chofer del camión de carga de doble remolque perdió el control del volante y terminó saliéndose de la carretera.

El vehículo se estrelló contra las jardineras del andén central y posteriormente en dos luminarias, las cuales quedaron derribadas sobre la carpeta asfáltica.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en miles de pesos.

Luego de casi dos horas, el pesado vehículo fue remolcado con el apoyo de una grúa con ancla y remitido al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.