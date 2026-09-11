Camión de tostadas vuelca en la carretera

Un camión perteneciente a una empresa de tostadas acabó volcado sobre la vía de cuota Ocozocoautla-Arriaga, en un percance que dejó como saldo daños materiales y al conductor alterado.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves, a la altura del kilómetro 62, en las inmediaciones de la caseta de cobro dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas, cuando la unidad se desplazaba con dirección hacia la capital del estado.

Según los primeros reportes, una posible falla mecánica habría ocasionado que el operador perdiera el control del volante; abandonó su trayectoria y finalmente terminó volcando sobre la vía de comunicación.

A consecuencia del accidente, parte de la mercancía que transportaba el camión quedó sobre la cinta asfáltica. Pese a que los productos permanecieron expuestos en el lugar, no se registraron actos de rapiña, por lo que fue puesto bajo resguardo mientras se efectuaban las maniobras.

Personal de Auxilio Vial y elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio tras recibir el reporte.

Los cuerpos de emergencia revisaron al chofer, quien consiguió salir de la unidad por sus propios medios y no presentó lesiones de consideración, aunque tenía una crisis nerviosa debido al impacto.

Posteriormente, personal de grúas trabajó para colocar nuevamente el camión sobre sus llantas. Una vez completadas las labores, la unidad fue trasladada al corralón en turno.