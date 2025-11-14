Camión de volteo por poco aplasta a Tsuru

Un accidente de alto impacto ocurrido en la carretera federal Fronteriza del Sur, en el tramo Palenque-Benemérito de las Américas, dejó varios lesionados y daños materiales valuados en miles de pesos.

El hecho se registró a pocos kilómetros de la localidad León Brindis, a la altura del rancho La Lupita, dentro de la demarcación palencana.

Volcadura

De acuerdo con la información recabada, el percance involucró a un camión de volteo utilizado para el acarreo de material pétreo y un automóvil Nissan Tsuru.

Testigos aseguraron que el chofer del pesado vehículo, identificado como Bertín “N”, perdió el control repentinamente, presuntamente debido a una falla mecánica.

La unidad comenzó a ladearse hasta volcar, avanzando sin control y golpeando al Tsuru, el cual salió proyectado fuera del camino.

El automóvil acabó con severos daños y sus ocupantes sufrieron contusiones y heridas leves. En tanto, el volquetero se llevó la peor parte, quedó inconsciente tras presentar golpes, laceraciones y posibles fracturas derivadas de la volcadura.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindar la atención prehospitalaria a los afectados. El conductor del camión fue trasladado de emergencia al hospital general de Palenque, donde permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, donde son frecuentes los accidentes por fallas mecánicas o exceso de velocidad.