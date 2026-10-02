Camión destroza a vehículo en bulevar

Un camión de volteo impactó por alcance a un automovilista cuando circulaba en la demarcación del municipio de Comitán, lo que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia.

Fue aproximadamente a las 13:00 horas que se registró el percance en el kilómetro 1+200 del tramo Comitán-Las Margaritas, sobre el bulevar Juan Sabines, ubicado al oriente de la ciudad.

Chocó por detrás

El incidente se registró cuando el automovilista a bordo de un Chevrolet Beat de color azul transitaba hacia el oriente y detrás iba el camión de volteo, cuando de repente el primero pretendió retornar y disminuyó la velocidad de manera abrupta.

Se presume que la lluvia que caía en el momento afectó la visibilidad del chofer del camión, quien acabó colisionando por detrás contra el compacto.

Los daños mayores fueron para el automóvil que tenía destruida la carrocería en la parte trasera, quedando ambas unidades varadas, además de afectar la vialidad que fue cerrada al tráfico vehicular.

El incidente provocó congestionamiento vial y movilizó a los agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia, quienes mediaron entre los involucrados para convenir el pago de daños y deslindar responsabilidades en las próximas horas.