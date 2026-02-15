Camión invade carril y mata a motorista

En un trágico accidente perdió la vida un motociclista durante la mañana del sábado en la comunidad Piedra Parada, dentro de la demarcación del municipio de Zinacantán, luego de que un pesado camión invadiera el carril contrario y lo arrollara, pasándole encima tras el fuerte impacto.

Se dio a conocer que el motorista circulaba de forma correcta en el carril cuando el chofer del camión se cruzó en la vía de comunicación, provocando la aparatosa colisión.

Por ello, la unidad de carga le pasó encima y causó lesiones mortales, pues le aplastó la cabeza. El operador del camión se detuvo metros más adelante y no se dio a la fuga, según reportaron los testigos.

Murió al instante

En el lugar fue localizada la motocicleta severamente dañada y el casco de protección destrozado. Los lugareños solicitaron el apoyo al número de emergencias, pero por desgracia ya no había nada que hacer para salvar al conductor de la moto.

Al sitio acudieron autoridades para llevar a cabo las diligencias necesarias; mientras tanto, será mediante los peritajes oficiales que se determinará de manera legal la responsabilidad del chofer involucrado.

Por Último, personal de Protección Civil (PC) hizo un llamado a transportistas y motociclistas a extremar precauciones y respetar los carriles de circulación, principalmente si se va a rebasar.