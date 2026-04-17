Camión provoca choque al no respetar preferencia

Con daños materiales se saldó un choque que provocó el conductor de un camión durante la tarde del jueves en el municipio de Comitán, cuando al llegar a un cruce de calles no se detuvo y al cruzar fue impactado por una automovilista. El incidente movilizó a las autoridades viales municipales.

Fue en la intersección de la 6.ª Poniente y 3.ª Norte en el barrio de Candelaria en donde ocurrió el percance aproximadamente a las 12:30 horas.

Todo se originó debido a que el chofer de un camión de la marca Freightliner de color blanco circulaba sobre la calle rumbo al poniente, pero al llegar al cruce no se detuvo y no respetó la preferencia de la transitada avenida.

Fue por ello que la conductora de un Volkswagen Jetta de color blanco, que se dirigía rumbo al norte, acabó por estrellarse contra la unidad con logotipos de una tienda departamental, incidente que únicamente dejó afectaciones materiales.

La parte afectada reportó el percance al número de emergencias 911, lo que hizo que se presentaran los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento y atender el incidente, brindando apoyo vial para prevenir otro choque más.

Los policías mediaron entre los involucrados para que se iniciara un diálogo, con el objetivo de que acordaran el pago de daños y así deslindar responsabilidades al momento, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público.