Camión provoca volcadura de una Estaquitas

Con varios lesionados y daños materiales cuantiosos saldó un hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Catazajá.

Trascendió que el suceso tuvo como escenario la carretera estatal crucero Zapatero-Jonuta, específicamente a la altura del ejido Agua Fría, perteneciente a Catazajá.

Testigos refirieron que se trataba de una camioneta Estaquitas con redilas que se desplazaba sobre la vía en mención, cuando el tripulante de un pesado camión circulaba a presunto exceso de velocidad.

Rebase imprudente

Este último le dio por alcance al querer rebasarlo, provocando que perdiera el control, saliera de la cinta de rodamiento y terminara en una aparatosa volcadura, donde sus acompañantes resultaron con golpes contusos, lesiones y posibles fracturas.

Tras el reporte anterior, al lugar se movilizaron elementos de la policía, paramédicos de Protección Civil (PC) para auxiliar a los afectados e intervenir para dar con el paradero del presunto responsable, toda vez que este logró darse a la fuga con todo y su pesado vehículo.