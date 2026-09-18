Camión queda con las llantas al aire

Durante la mañana del jueves, un camión que transportaba material tubular quedó volcado a un costado de la carretera luego de accidentarse en el crucero que conecta a los ejidos Santa Isabel y El Naranjo, en la zona rural del municipio de Palenque.

El percance fue reportado cuando la unidad se desplazaba con dirección hacia El Naranjo.

Pérdida de control

Por causas que todavía no han sido establecidas, pero se presume que el exceso de velocidad pudo haber causado la pérdida de control, el vehículo salió de la vía de comunicación y acabó completamente volcado, con las llantas hacia el cielo.

La unidad quedó fuera de la superficie de rodamiento y el material que llevaba se esparció en el sitio, mientras habitantes de las comunidades cercanas se aproximaron para colaborar en las maniobras y tratar de poner nuevamente sobre sus llantas al camión, además de evitar la rapiña.

Hasta el momento no hay un reporte oficial que confirme personas lesionadas como consecuencia del percance, pero se presume que el chofer solo tenía golpes menores.

Se esperaba que las autoridades competentes tomaran conocimiento del caso y determinaran las circunstancias en las que ocurrió la volcadura, así como las posibles responsabilidades derivadas del accidente.