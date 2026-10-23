Camión se estampa en muro y paraliza el tráfico

Durante la mañana del jueves, un camión de carga avícola se estampó contra un muro de contención y quedó atravesado sobre la carretera Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del entronque con la autopista a Las Choapas, en el municipio de Berriozábal.

El aparatoso accidente dejó como saldo cuantiosos daños materiales y provocó el cierre temporal de la circulación.

Fuerte colisión

Alrededor de las 07:00 horas fue reportado el percance, lo que movilizó a elementos de seguridad. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el vehículo pesado atravesado en medio de la vía de comunicación, así como varias rejas con pollos esparcidas sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con fuentes policiales, el camión se dirigía hacia la capital chiapaneca cuando el chofer perdió el control e impactó contra el muro de contención.

Tras el encontronazo, la unidad obstruyó el paso, por lo que las autoridades cerraron la circulación para prevenir otro accidente y permitir las maniobras necesarias para retirarla.

Vialidad afectada

Personal de la Guardia Nacional acudió al lugar de los hechos para tomar conocimiento y llevar a cabo las diligencias correspondientes. El cierre vial se prolongó por más de una hora, mientras se realizaban los trabajos de retiro del vehículo y se despejaba la carretera.

Una vez concluidas las maniobras, la unidad fue asegurada. No se reportaron personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales de alta consideración en el camión y en la infraestructura vial.

Las autoridades competentes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente para deslindar las responsabilidades en las próximas horas.