Camión se queda sin llantas y eje delantero

Un camión tipo pipa se quedó sin llantas y el eje delantero cuando circulaba en la mañana del martes en una transitada avenida del municipio de Comitán, lo cual saldó solamente con pérdidas materiales considerables y movilizó a agentes de Tránsito Municipal.

Fue alrededor de las 08:30 horas que se registró el accidente en la avenida La Libertad y esquina con la calle 1.º de Mayo, en la colonia Belisario Domínguez, ubicada al sur de la ciudad.

Acabó atravesado

El camión, de color rojo con blanco, transitaba con rumbo hacia el norte, pero al llegar al cruce mencionado debido al peso no logró subir una pendiente y se fue hacia atrás, por lo que el eje delantero se desprendió con todo y llantas.

La cabina y el tanque de agua retrocedieron aproximadamente 30 metros sin control, acabando atravesados sobre la vía de comunicación y sin causar mayores afectaciones, quedando a escasos metros de una vivienda y de vehículos estacionados.

Debido a que el tráfico se detuvo, el propietario de una máquina retroexcavadora realizó las maniobras para alinear el camión y así permitir el flujo vehicular.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para tomar conocimiento del percance, levantando la infracción correspondiente al propietario de la unidad, en tanto que el servicio de grúas remolcaba la pipa a un taller mecánico para su reparación.