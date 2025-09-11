Camión sin frenos en Chimborazo termina volcado

El conductor de un pesado camión de acarreo de material pétreo, cargado con un aproximado de 14m³, vivió para contarlo luego de sufrir un aparatoso accidente vial en Palenque.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que el volquetero descendía justo por las famosas curvas del Chimborazo, esto en la carretera federal Palenque-Ocosingo, cuando notó que los frenos no le respondieron a la unidad.

Decisión salvadora

Derivado de la falla mecánica perdió el control del tráiler, lo que le llevó a tomar una decisión para evitar primeramente una tragedia, aunque finalmente le costó una aparatosa volcadura, que además le produjo golpes y lesiones.

Al lugar se constituyeron elementos de distintas corporaciones policíacas y paramédicos que le brindaron la atención prehospitalaria y enseguida lo trasladaron al hospital general, para una mayor valoración.

El pesado automotor sería removido del lugar con la ayuda de grúas, para liberar el tráfico de la carretera.