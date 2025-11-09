Camión sin frenos impacta en vivienda

La mañana del sábado, un camión de tres toneladas terminó incrustado en una vivienda del barrio La Esperanza en el municipio de Simojovel, luego de que la unidad se quedara sin frenos mientras descendía una de las pendientes más pronunciadas de la ciudad.

El vehículo avanzó varios metros de reversa sin control hasta estrellarse en la fachada de una casa y en una camioneta estacionada en el interior.

Según el reporte preliminar, el chofer se percató de la falla en los frenos durante el descenso y, pese a sus intentos por maniobrar, no logró detener la marcha. En su trayectoria temió atropellar a algún peatón, debido a que la calle suele tener tránsito constante por las mañanas.

Afectaciones

El impacto derribó parte de la estructura de la vivienda y dejó daños significativos tanto en la pared como en la camioneta afectada.

Elementos de seguridad pública y servicios de emergencia llegaron al sitio para evaluar la situación y atender al conductor, quien presentó una fuerte crisis nerviosa, aunque no se registraron personas lesionadas.

La zona fue acordonada para garantizar la seguridad y permitir la valoración de los daños. De forma preliminar, se informó que el propietario del inmueble y la persona que manejaba el camión habrían alcanzado un acuerdo para la reparación correspondiente.