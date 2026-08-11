Camión termina volcado en la Panamericana

Sobre la carretera Panamericana un accidente protagonizado por un camión de carga generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales, luego de que terminara volcado a la altura de la colonia Cruz Quemada.

El percance se dio en el kilómetro 125 de esta vía, donde el vehículo pesado quedó recostado y parte del material que llevaba acabó distribuido sobre la superficie de rodamiento, por lo cual fue necesario implementar medidas de seguridad en el sector.

Contusionado

El chofer fue identificado como Felipe “N” (34 años), originario del estado de Veracruz. Tras el incidente presentó diversas contusiones en el cuerpo, aunque permaneció consciente en todo momento.

Paramédicos acudieron para revisarlo y determinaron que sus condiciones físicas no requerían un traslado urgente. El operador, además, manifestó su decisión de permanecer en el sitio y no ser llevado a un hospital.

La presencia del camión volcado también generó otros riesgos, debido a un derrame de líquidos registrado tras el accidente. Ante ello, personal del Cuerpo de Bomberos realizó trabajos para contener la situación y reducir cualquier peligro para los usuarios de la vía.

Mientras se desarrollaban las labores de limpieza y retiro del material, elementos de la Guardia Nacional establecieron vigilancia en el tramo para ordenar el paso de vehículos y evitar una segunda colisión.

La circulación se vio afectada de manera temporal debido a las maniobras realizadas para despejar la carretera.

Hasta el cierre de la información no se habían reportado más personas heridas. Las autoridades correspondientes deberán determinar las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control del camión y terminara fuera de su trayectoria.