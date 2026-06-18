Camión tira postes y cableado de telefonía

Tres postes y cableado de telefonía quedaron tirados sobre la calle principal de la colonia Doroteo Arango, al oriente de Tapachula, luego que un camión de volteo los derribara, sin que el conductor detuviera su marcha.

De acuerdo con los vecinos, la unidad iba con la góndola levantada y ello provocó que al tocar los cables, los postes de madera se quebraran.

Al percatarse de ello, el conductor en lugar de detenerse emprendió la huida, dándose a la fuga con rumbo desconocido, dejando serios daños en la zona.

Daños

Por ello, acudieron elementos de las corporaciones policiacas que tomaron conocimiento de los hechos, a la vez que se reportó a la empresa Teléfonos de México por las afectaciones a todo el sector.

Se descartó que por ese motivo haya personas lesionadas, aunque la circulación fue suspendida mientras que acudían los técnicos parar retirar los postes y el cableado que quedaron colgando sobre la calle.

Las autoridades indicaron que a través del sistema de videovigilancia tratarían de ubicar el vehículo y conductor responsable de esos hechos, aunque hasta el momento no se tienen reportes de su localización.