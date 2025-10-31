Camiones chocan en un cruce ferroviario

Un fuerte accidente entre dos camiones de carga ocurrió el jueves en el cruce de las vías del Tren Interoceánico y la carretera estatal crucero Apasco-Salto de Agua, dejando cuantiosas pérdidas materiales y la vía parcialmente bloqueada.

El percance se registró cuando una grúa articulada circulaba lentamente sobre el paso ferroviario, mientras que el conductor de un camión de acarreo de material pétreo intentó ganarle el paso.

Sin embargo, la maniobra falló y terminó accidentándose contra el otro vehículo, provocando el impacto entre ambas unidades.

Afortunadamente los choferes resultaron ilesos, aunque con un gran susto debido al encontronazo. La colisión dejó los dos camiones varados sobre la carretera y las vías férreas, interrumpiendo el tránsito durante varios minutos.

Personal técnico del Tren Interoceánico y automovilistas particulares acudieron para brindar apoyo, mientras se solicitó la presencia de elementos policiacos para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de los vehículos.

Cabe destacar que este mismo cruce ha sido escenario de otros percances similares.

Hace algunos meses, una pipa fue embestida por el tren luego de intentar ganarle el paso, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la falta de señalamientos y precauciones adecuadas en la zona.