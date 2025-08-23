Camioneta acaba recostada en la curva El Tzu-Tzu

Tres personas afectadas, una camioneta con las llantas hacia arriba y una vialidad semiobstruida, fueron el saldo de una aparatosa volcadura sucedida en una de las vías del municipio de Ocozocoautla.

Todo parece indicar que un posible derrape al perder el control por el exceso de velocidad habría provocado el percance.

Volcadura

Trascendió que minutos antes de las 15:00 horas, los cuerpos de emergencia y policiacos activaron sus unidades para dirigirse al libramiento Sur de Ocozocoautla, esto tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Usuarios de la vía de comunicación habían reportado que un vehículo estaba volcado sobre el toldo, además de que se encontraban posibles lesionados en el interior de la unidad.

Tras lo anterior, al constituirse en la curva conocida como El Tzu-Tzu tuvieron a la vista a una camioneta de doble cabina Toyota, color blanco, en la cual viajaban tres personas del sexo femenino.

Afectadas

Fueron identificadas como Yaneli “N” (39 años), Ingrid “N” (20) y una adolescente de 15 años de edad. Las tres dijeron ser originarias del municipio de Cintalapa.

Finalmente, el personal de Protección Civil procedió a valorar a las féminas para descartar lesiones graves, determinando que solo tenían golpes de poca importancia.

Las mujeres permanecieron en el lugar a la espera del personal de la Guardia Nacional, así como del servicio de grúa que retiraría el vehículo al corralón en turno.