Camioneta cae en una casa en construcción

El conductor de un vehículo Chevrolet Aveo perdió el control y terminó sobre la pared de una casa en construcción, en el municipio de San Juan Chamula.

El hecho ocurrió la mañana del lunes en la comunidad Navenchauc, en la zona Altos.

Solo daños

Vecinos de la zona reportaron que el automóvil era conducido a exceso de velocidad, lo que provocó que se saliera de la carretera y acabara sobre las paredes de block.

Mencionaron que afortunadamente no estaban los trabajadores de la obra, lo que evitó una tragedia.

El conductor resultó sin lesiones, pero tendrá que cubrir los gastos por los daños materiales y la multa económica correspondiente.

Autoridades locales hicieron un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y respetando los límites de velocidad, en caso contrario serán detenidos y les aplicarán una multa de acuerdo a la falta cometida.