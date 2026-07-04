Camioneta cargada con tomate vuelca

El conductor de una camioneta resultó con severas lesiones tras registrarse un aparatoso accidente automovilístico sobre el tramo carretero La Trinitaria-Frontera Comalapa, en especieico a la altura de la comunidad El Jocote.

La unidad siniestrada —una Nissan NP300 de color rojo que transportaba varias rejas de tomate— circulaba sobre dicha vía federal cuando el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el operador perdiera el control del volante.

Fuera del camino

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el vehículo acabó volcado entre la maleza a un costado de la carretera, presentando considerables daños materiales.

El impacto provocó que parte de la carga quedara esparcida sobre la zona, generando la alerta inmediata entre automovilistas que transitaban por la ruta, quienes solicitaron el apoyo a través de los números de emergencias 9-1-1.

Al sitio acudieron de forma inmediata paramédicos y socorristas, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor.

Tras estabilizarlo en el sitio del incidente fue trasladado de urgencia a un centro médico de la región para recibir atención especializada, debido a las múltiples contusiones que presentaba.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) División Caminos se presentaron en la escena para acordonar el área, realizar las diligencias correspondientes y controlar la circulación vial, la cual se vio parcialmente afectada por las maniobras de rescate.

Posteriormente, los oficiales ordenaron el traslado de la unidad siniestrada al corralón oficial donde permanecerá bajo resguardo mientras las autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades sobre el accidente.

Este hecho se suma a los constantes percances que se registran en los tramos carreteros de la región fronteriza, por lo que las autoridades exhortan de nueva cuenta a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y verificar las condiciones mecánicas de sus unidades.