Camioneta da vuelta en “u” y provoca accidente

Con ambos brazos fracturados resultó un joven motociclista luego de estrellarse contra una camioneta particular en la calzada Arboledas de la colonia Patria Nueva, ubicada en la capital chiapaneca, durante la mañana de ayer viernes.

Transcurrían las 10:10 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio tras haber recibido un reporte de emergencia al 911, en el que se mencionaba un aparatoso accidente vial.

Corte de circulación

Al presentarse al lugar de los hechos les dieron a conocer que el conductor de una camioneta tipo SUV dio vuelta en “u” y terminó por cortar la circulación a una persona del sexo masculino que iba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, con placas de circulación del estado de Chiapas.

El motorista se estampó justo en la portezuela del lado del piloto. Debido al fuerte impacto quedó con ambos brazos fracturados.

Ante la falta de que alguna ambulancia llegara a atender al malherido individuo, un automovilista decidió trasladarlo de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza para recibir asistencia médica especializada inmediata.

Por otro lado, los agentes viales informaron que el conductor de la camioneta optó por darse a la fuga y dejó la unidad abandonada en el sitio.

Finalmente, más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de remolcar los vehículos que fueron transportados al corralón en turno, mientras se deslindan responsabilidades y se localiza al otro involucrado.