Camioneta embiste a Aveo rumbo a Puerto Madero

Un automóvil Chevrolet Aveo quedó destrozado de la parte trasera luego de ser impactado por una camioneta Toyota Hilux sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero, a la altura del acceso al fraccionamiento Jardines de Guadalupe.

El percance ocurrió cuando ambas unidades circulaban por esta vía de comunicación y, presuntamente, el conductor de la pick up no logró detener su marcha a tiempo, así que terminó golpeando directamente la parte trasera del sedán.

Saldo del percance

La fuerza de la colisión provocó daños considerables en los dos automotores. El Aveo, de color rojo, recibió el impacto en la zona posterior que acabó severamente deformada.

Por otra parte, la Toyota Hilux, de color blanco y acondicionada la góndola con redilas para carga, presentó importantes afectaciones en la parte frontal.

El accidente generó expectación entre automovilistas y personas que transitaban por el sector, debido a las condiciones en que quedaron los vehículos tras el encontronazo.

A pesar de lo aparatoso del choque y de las averías registradas, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente saldó únicamente con pérdidas materiales.

Al lugar acudieron las autoridades para tomar conocimiento de lo sucedido, recabar información y realizar las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades en las próximas horas.

Presuntamente, el conductor de la Toyota al manejar a exceso de velocidad no midió bien la distancia y se estrelló por alcance contra el Aveo.