Camioneta embiste a motorista y lo mata

Tendido en el asfalto y sin signos vitales fue como acabó un joven motociclista luego de ser atropellado por una camioneta particular sobre el cruce de la avenida 5 de Mayo y la calle José María Morelos, en la colonia Bienestar Social, al oriente de la capital chiapaneca.

Fue cerca de las 23:30 horas del sábado cuando a los números de emergencias se reportó un percance en dicha zona, solicitando apoyo para la valoración de una persona del sexo masculino que se encontraba inconsciente sobre la vía.

Al lugar llegaron los elementos de la Policía Vial, quienes confirmaron la presencia de un joven tirado y que no respondía a los llamados.

De acuerdo con versiones oficiales, el motorista fue identificado como Jesús “N”; se desplazaba con preferencia de paso sobre la vialidad cuando fue embestido por un automovilista que circulaba a exceso de velocidad.

Testigos señalaron que el vehículo responsable era una camioneta SUV, presuntamente una Volkswagen Tiguan, cuyo conductor no se detuvo y se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando al malherido individuo en medio de la calle.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron para brindarle los primeros auxilios, pero tras realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo cual procedieron a cubrir el cadáver y notificar al Ministerio Público.

La Policía Vial acordonó el área y comenzó con el levantamiento de testimonios. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron para llevar a cabo las pesquisas, tomar fotografías y asegurar indicios con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio culposo en hechos de tránsito.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.