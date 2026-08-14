Camioneta embiste a taxi al pasarse el alto

Daños en la carrocería de un automóvil de la marca Nissan Tsuru fue lo que dejó un fuerte choque, aunque sin reporte de lesionados; este se dio entre una camioneta y un taxi durante la mañana del jueves en la ciudad de Comitán.

Lo anterior movilizó rápidamente a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue sobre la 7.ª Poniente, en el par vial con la 2.ª calle Norte, que se registró el accidente aproximadamente a las 09:00 horas.

No hizo el alto total

El encontronazo ocurrió debido a que el conductor de una camioneta de reparto de mensajería y paquetería circulaba sobre la calle rumbo al bulevar, pero al llegar a la intersección no se detuvo y terminó colisionando contra un Nissan Tsuru.

El sedán era del servicio público en la modalidad de taxi, con número económico 0140, que circulaba hacia el sur de la ciudad y acabó con daños en la carrocería en la parte lateral derecha.

Ambas unidades permanecieron en el lugar de los hechos. Se dijo que ninguno de los conductores tenía lesiones; finalmente, llegaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Para proceder al deslinde de responsabilidades se inició un diálogo entre los involucrados para convenir el pago de las averías, ya que el que se llevó la peor parte fue el transporte público.