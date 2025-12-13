Camioneta impacta a tres vehículos y vuelca

Una camioneta se estrelló contra tres vehículos estacionados y acabó volcando la medianoche del pasado viernes en la ciudad de Comitán de Domínguez, lo que hizo que policías, paramédicos y peritos arribaran para atender la emergencia. No se reportaron personas lesionadas y el conductor responsable fue detenido.

Fue sobre la calle Central entre 7.ª y 8.ª avenida Poniente, en el barrio Candelaria, en donde ocurrió el accidente durante los primeros minutos de ayer.

Perdió el control

El percance múltiple se registró debido a que el conductor de una camioneta pick up Ford F150 de color negro, circulaba sobre la calle con dirección de poniente a oriente cuando de pronto perdió el control del volante, al parecer por el exceso de velocidad.

Por lo que acabó estampándose contra una Toyota Hilux de color gris, la cual se encontraba estacionada y esta a su vez se impactó en un Volkswagen Jetta de color gris, que se encontraba adelante.

Posteriormente, la pick up responsable salió proyectada y volcó tras caer sobre su costado derecho, lo que provocó que terminara por golpear a otra unidad automotriz que estaba aparcada en la acera peatonal contigua. El conductor al ver todo lo que había causado, trató de huir.

Fueron los vecinos que reportaron el accidente al número de emergencias 9-1-1, así que agentes de la Policía Municipal que llevaban a cabo recorridos en la periferia acudieron de inmediato y después de los señalamientos de los afectados procedieron a detener a una persona del sexo masculino como probable responsable de la carambola.

Al lugar se movilizaron bomberos y paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, pero no se necesitó auxiliar a personas lesionadas, solamente localizaron cuantiosos daños materiales.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, así como peritos de la Fiscalía de Distrito realizaron los peritajes necesarios para deslindar responsabilidades. La camioneta fue remolcada al corralón para su resguardo.