Camioneta impacta a Urvan cerca de mercado

En las inmediaciones del mercado municipal de Palenque, un choque por alcance se registró en donde una camioneta de carga terminó impactándose contra una unidad del transporte público.

Reportes

De acuerdo con los primeros reportes, el percance sucedió cuando una camioneta Nissan con redilas colisionó en la parte trasera a una Urvan de la ruta Pajchiltic, identificada con el número económico 015.

Luego del encontronazo, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la vialidad, lo que provocó afectaciones momentáneas en la circulación, debido a la congestión vial en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Ayuda

Al sitio acudieron agentes de Tránsito Municipal y de la Policía Municipal, quienes se encargaron de atender el incidente, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de los vehículos involucrados para restablecer el flujo vehicular.

De manera preliminar, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, únicamente daños en las carrocerías.

Exhorto

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular y peatonal.