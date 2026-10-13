Camioneta impacta por alcance a un transporte público

Dos pasajeros de un colectivo resultaron lesionados cuando una camioneta los impactó por alcance en el municipio de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos y a agentes de Tránsito Municipal que tomaron conocimiento.

El accidente se registró sobre la carretera al Cuartel Militar, en las inmediaciones de la colonia Valle Balún Canán, al sur poniente de la ciudad.

Todo se originó cuando los vehículos involucrados circulaban con dirección al norte. Se trataba de un colectivo de la ruta 22 que recorría la ruta Chichimá-Central de Abastos-Centro, y detrás del transporte público iba una camioneta Ford EcoSport de color azul.

De acuerdo a versiones de los testigos, el chofer de la combi puso las luces intermitentes debido a que se encontraba un vehículo aparcado, por lo que disminuyó la velocidad para después rebasar.

Sin embargo, el chofer de la camioneta pensó que la unidad de pasaje se estacionaría e intentó pasarla. Ambos hicieron la maniobra al mismo tiempo y chocaron por alcance.

Dos pasajeros del colectivo terminaron policontundidos, así que se solicitó el apoyo al número de emergencias 911; de inmediato se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, para que paramédicos brindaran los primeros auxilios, pero ninguno fue trasladado al hospital.

Agentes de Tránsito Municipal llegaron para atender el percance y realizar los peritajes; también mediaron entre los involucrados para que iniciaran un diálogo, a fin de que acordaran el pago de daños y deslindar responsabilidades conforme a la ley.