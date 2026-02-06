Camioneta le cierra el paso a motociclista

Lesionado y tendido sobre el pavimento fue como terminó un motociclista, en una concurrida calle al poniente del municipio de Comitán, cuando el conductor de una camioneta —que pretendió incorporarse al flujo vehicular— le acabó cerrando el paso, lo que movilizó a paramédicos y policías para atender la emergencia.

Fue sobre la 11.ª calle Sur Poniente, frente al fraccionamiento Fovissste, en donde se dio el accidente aproximadamente a las 16:00 horas del jueves.

Motorista herido

El percance vial se registró cuando el conductor de una SUV Honda CR-V de color gris, con placas del estado, pretendió incorporarse al flujo vehicular, pero aparentemente no se percató del motorista.

Fue entonces que un joven que circulaba a bordo de una Italika DM250 de color blanco con azul, terminó estampándose en la parte lateral izquierda de la unidad automotriz.

En consecuencia, el individuo cayó al pavimento en donde quedó tendido y malherido, siendo auxiliado por vecinos que solicitaron apoyo del número de emergencias 911.

Rápidamente se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios y después de inmovilizarlo en una camilla rígida lo trasladaron al hospital regional.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y llevar a cabo los peritajes, mediando en el asunto para que familiares del lesionado y su contraparte dialogaran para deslindar responsabilidades, en busca de acordar el pago de daños y gastos médicos.