Camioneta le hace “chuza” a 7 motos

Durante la mañana del viernes en el municipio de Comitán, el conductor de una camioneta causó un percance múltiple al impactar contra siete motocicletas que dañó, las cuales estaban aparcadas. Los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron para tomar conocimiento.

Lo anterior fue en el estacionamiento de la central de abastos 28 de Agosto, ubicada al sur poniente de la ciudad, en donde se registró el accidente que dejó cuantiosas afectaciones materiales.

Falta de pericia

El incidente ocurrió cuando una pick up Ford Ranger, que circulaba en el interior del estacionamiento, tuvo una falla mecánica y la persona que manejaba optó por estacionarla e ir por un mecánico, dejando a un ayudante en el lugar.

Pero debido a que la unidad quedó mal aparcada, usuarios reclamaron al trabajador para que la moviera, así que ante la presión cedió; sin embargo, la falta de pericia al volante provocó que al encender la camioneta acabara yéndose hacia adelante sin control y arrasar con siete motocicletas.

Las unidades quedaron tiradas, lo que movilizó a los comerciantes y agentes de Tránsito Municipal para atender el percance de tránsito. Minutos después llegó el dueño del vehículo para responsabilizarse de las afectaciones y así deslindar responsabilidades al momento.