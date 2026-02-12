Camioneta lo embiste y lo deja fracturado

Con múltiples lesiones y fracturas resultó un motociclista al ser brutalmente embestido por una camioneta en la rotonda Dr. Manuel Velasco Suárez, frente al Teatro de la Ciudad de Tapachula, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad y a los cuerpos de emergencia.

Tenía la preferencia

De acuerdo con el reporte, el individuo manejaba una unidad Italika FT-150 sobre el bulevar Akishino con dirección de norte a sur y al ingresar a la rotonda, en donde presuntamente contaba con vía de preferencia, fue impactado por una camioneta de color negro que circulaba de poniente a oriente sobre Solidaridad 2000.

El motorista al salir “volando” quedó tirado sobre el camellón central, mientras que el conductor responsable no detuvo su marcha, dándose a la fuga, aunque al darse la alerta del percance fue detenido aproximadamente a dos kilómetros de distancia y puesto a disposición del Ministerio Público.

En tanto, el lesionado fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil que lo trasladaron de emergencia al hospital regional para su atención médica especializada, en donde se le reporta en estado grave de salud debido a las fracturas que presentaba.

Por estos hechos, fueron iniciadas las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades; asimismo, las unidades involucradas fueron trasladadas al corralón en turno.