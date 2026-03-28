Camioneta lo embiste y lo deja malherido

Luego de ser embestido por una camioneta Nissan Estaquitas, un motociclista resultó herido sobre la vía que conecta a Valle Morelos con el desvío a Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Villa Corzo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la unidad de carga impactó la motocicleta provocando que el conductor saliera proyectado y quedara tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples golpes en el cuerpo.

Lesionado

La víctima fue identificada como Edgar “N”, quien fue auxiliada en un primer momento por el conductor de la camioneta involucrada, mismo que detuvo su marcha tras el impacto.

Minutos después, al lugar arribaron paramédicos de emergencia que brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, lo trasladaron al hospital regional de Villaflores, donde permanece bajo observación médica.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, a fin de determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades en las próximas horas.

La circulación en la zona se vio afectada de manera momentánea mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio.