Camioneta queda recostada de lado; dos heridos

Dos personas lesionadas, entre ellas, una del sexo masculino de 40 años de edad, fueron el saldo de un aparatoso percance de tránsito sucedido durante las últimas horas de la noche del lunes sobre el libramiento Sur de la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la calle Altaluz en la colonia Colinas del Sur.

Esto fue luego de que el conductor perdiera el control del vehículo e impactara contra la banqueta, terminando volcado en uno de los carriles.

Los hechos se dieron aproximadamente a las 22:30 horas, por lo que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) que circulaban por la zona, observaron una camioneta volcada sobre su costado izquierdo.

Por ello, dieron aviso rápidamente al personal de Tránsito Municipal y a las unidades de emergencia para que atendieran a los posibles lesionados.

De acuerdo con el informe preliminar, el conductor se desplazaba en dirección de poniente a oriente cuando perdió el control del volante, se estrelló contra la estructura de concreto y volcara.

La pick up se arrastró alrededor de 10 metros antes de detenerse por completo en medio del libramiento.

Paramédicos de Protección Civil Estatal arribaron al sitio y brindaron la atención prehospitalaria al conductor y a su acompañante, quienes presentaban lesiones menores y algunas laceraciones.

No fue necesario su traslado a un hospital ya que no había nada grave que pusiera en riesgo la integridad física de ambos.

Agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, mientras que la unidad siniestrada fue retirada por una grúa con plataforma y llevada al corralón en turno.

La persona que manejaba fue presentada ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

Por fortuna, el fuerte accidente no dejó víctimas mortales ni lesionados de consideración.