Camioneta se estampa en muro de concreto

Un aparatoso accidente carretero se registró durante la madrugada del sábado sobre la carretera que conduce al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, a la altura del entronque con la vía hacia la presa La Angostura en la demarcación chiapacorceña, dejando como saldo dos personas gravemente lesionadas.

El percance fue notificado alrededor de las 05:10 horas, lo que movilizó a agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva hacia el lugar del siniestro.

Al arribar, las autoridades localizaron una camioneta Nissan Estaquitas que transportaba piñas, la cual se había estrellado violentamente contra el muro de concreto que divide ambos sentidos de circulación.

La fuerza del impacto provocó severos daños en la cabina del vehículo, donde inicialmente se reportó que se encontraban dos personas prensadas.

Sin embargo, al momento de la llegada de los cuerpos de seguridad, los lesionados ya no se encontraban en el sitio pues fueron auxiliados por ciudadanos que transitaban por la zona, quienes los trasladaron de inmediato en un automóvil particular a un hospital para recibir atención urgente.

De manera preliminar, las autoridades viales señalaron que el exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra del conductor, habría provocado que perdiera el control del volante, originando el choque contra la barrera de contención.

La zona permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos para evitar otro accidente y permitir las labores correspondientes. Más tarde, una grúa con ancla realizó las maniobras necesarias para remolcar la unidad siniestrada y trasladarla al corralón en turno.