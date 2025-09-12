Camioneta se estampa en transporte público

Por no guardar la distancia entre vehículos, el conductor de una camioneta colisionó por alcance contra una unidad de transporte público en modalidad de taxi, lo que saldó solamente con daños materiales y sin reporte de lesionados, movilizando a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

Choque por alcance

Fue alrededor de las 08:15 horas que ocurrió el accidente sobre la carretera al Cuartel Militar, en las inmediaciones del barrio Las Brisas.

El percance se registró entre una pick up de la marca Mitsubishi, color plata, y un taxi con número económico 0436. Todo se originó cuando ambos circulaban rumbo al norte de la ciudad.

Sin embargo, debido a la disminución de la velocidad del vehículo del servicio público, la persona que manejaba la camioneta no pudo frenar y se impactó en la parte de atrás, dejando daños en la defensa y en la portezuela trasera.

Rápidamente se presentaron los agentes de Tránsito Municipal para atender el incidente que fue clasificado como choque por alcance.

Al no haber personas lesionadas, los involucrados dialogaron para llegar a un convenio para reparar los daños y deslindar responsabilidades al momento.

El que se llevó la peor parte fue el vehículo de transporte público, pues por la colisión la parte trasera quedó abollada considerablemente.