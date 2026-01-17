Camioneta se estrella contra una vivienda

La tarde del viernes en la zona norte del municipio de San Cristóbal de Las Casas, una camioneta de carga presuntamente se quedó sin frenos al presentar una falla mecánica, lo que provocó que se estampara en una vivienda y dejara cuantiosas pérdidas materiales.

El aparatoso accidente ocurrió en la colonia Getzemaní, colindante con la colonia La Hormiga, en el cual también hubo crisis nerviosa entre los vecinos que presenciaron el impacto.

Falla en los frenos

Sobre los hechos se dio a conocer que el chofer perdió el control al descender por una pendiente al momento en que los frenos no le respondieron.

Esto hizo que colisionara contra la fachada del domicilio y en un vehículo estacionado, causando afectaciones estructurales visibles en el inmueble y severos daños. Por fortuna, no había peatones a su paso.

Habitantes del lugar al ver el fuerte choque se alarmaron y de inmediato auxiliaron al conductor, luego solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Por último, los grupos de socorro se presentaron al sitio para acordonar la zona ante el riesgo que representaba por lo angosto de la vía de comunicación y la constante circulación de vehículos pesados.

Asimismo, procedieron a brindarle los primeros auxilios al individuo que tuvo suerte y únicamente resultó con contusiones leves, nada grave.