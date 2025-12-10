Camioneta se incendia en autopista a Las Choapas

Envuelta en llamas fue como terminó una pick up luego de una presunta falla eléctrica sobre la autopista Ocozocoautla-Las Choapas, con dirección a Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 197+500, lo que generó que los “tragahumo” se presentaran con rapidez.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto la unidad comenzó a incendiarse, por lo que automovilistas que transitaban por el sitio dieron aviso a los números de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Protección Civil (PC) de Berriozábal, en coordinación con personal de Protección Civil (PC) de Ocozocoautla, así como efectivos de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional (GN).

Los equipos de rescate lograron sofocar el fuego y aseguraron el perímetro para evitar riesgos a otros conductores. Personal de auxilio confirmó que no hubo personas lesionadas, registrándose solo daños materiales de consideración.

Mientras se realizaban las maniobras para el retiro de la camioneta siniestrada, la circulación se mantuvo parcialmente cerrada y fue restablecida de manera gradual.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona y checar periódicamente las condiciones de sus vehículos.