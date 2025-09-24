Camioneta se incendia en el puente El Trébol

La tarde del martes se vivieron momentos de tensión en el puente El Trébol, en la capital Tuxtla Gutiérrez, luego de que una camioneta particular quedara envuelta en llamas debido a un presunto cortocircuito.

El siniestro fue reportado aproximadamente a las 17:05 horas y generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Siniestro

De acuerdo con el reporte, el vehículo circulaba con normalidad sobre el puente que conecta a Chiapa de Corzo con el libramiento Sur, cuando repentinamente se escuchó una explosión en el motor.

Rápidamente comenzó a salir humo del cofre y en cuestión de segundos el fuego se extendió por toda la unidad.

El alarmado conductor y su acompañante, al percatarse del peligro, lograron salir a tiempo y ponerse a salvo, mientras que la camioneta quedó completamente envuelta en llamas.

La densa columna de humo fue visible desde varios puntos de la zona, generando alarma entre automovilistas que transitaban por la vía.

Agentes de Tránsito Municipal se presentaron al sitio para resguardar el área y coordinar las maniobras, mientras que brigadistas trabajaban para sofocar el incendio.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales totales.

Más tarde, oficiales solicitaron el apoyo de una grúa con plataforma para retirar lo que quedó de la unidad y transportarla al corralón en turno. La circulación permaneció parcialmente obstruida hasta que se logró liberar la vialidad.