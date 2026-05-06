Camioneta se incrusta en escaparate de farmacia

Una camioneta terminó destruyendo el escaparate de una farmacia y terminó dentro de esta, durante la madrugada del martes en la ciudad de Comitán cuando el conductor intentó estacionarse pero en vez de pisar el pedal del freno, apretó el acelerador.

El percance dejó cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia.

Fue en las primeras horas que se registró el accidente sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez, entre 5.ª y 6.ª calle Norte, a un costado del carril que va de sur a norte.

Se estampó

El impacto se dio debido a que el conductor de una minivan de la marca Mazda 5 de color blanco, pretendió estacionarse afuera de una sucursal farmacéutica, pero se confundió de pedal y aceleró.

La unidad subió los topes, la acera peatonal y se estrelló contra los ventanales del edificio hasta terminar la parte frontal dentro del local, derribando parte de la mercancía que se expone en el sitio, lo que dejó solamente daños materiales, sin reporte de lesionados.

Los encargados del establecimiento reportaron el percance al número de emergencias 911, lo que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para que intervinieran y tomaran conocimiento del hecho.

Trascendió que el responsable entabló un diálogo con la parte afectada para llegar a un acuerdo económico para el pago de daños y así deslindar responsabilidades conforme a la ley.