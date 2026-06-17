Camioneta se precipita a barranco de 10 metros

Fuera del camino fue como quedó una camioneta Nissan Estaquitas cuando cayó a un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad sobre la carretera, la cual comunica a los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el tramo que conduce a la comunidad de Macuxtetic, donde presuntamente el conductor perdió el control de la unidad y terminó precipitándose hacia una zona de desnivel.

Iba rápido

Versiones preliminares señalan que el exceso de velocidad pudo haber sido uno de los factores que contribuyeron al percance; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del percance.

Pese a lo aparatoso de la volcadura, autoridades y habitantes de la zona confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en la unidad.

Tras el incidente, pobladores se organizaron para realizar maniobras de rescate y lograron sacar la camioneta del barranco con apoyo de herramientas y equipo improvisado, antes de que pudiera ser trasladada a un corralón.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución en los tramos carreteros de la región montañosa.