Un aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo dejó como saldo cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Lo anterior sucedió luego de que una camioneta particular terminara impactada a la altura del desvío hacia La Angostura.

El percance ocurrió alrededor de las 07:20 horas del jueves, cuando el conductor de la unidad circulaba en dirección de oriente a poniente.

Quedó atravesada

Por causas que todavía no han sido esclarecidas, perdió el control del volante y se estrelló contra la estructura que divide los carriles de circulación.

Tras el primer impacto, la camioneta realizó un giro aproximado de 90 grados y quedó atravesada a un costado de la vía, sobre la guarnición, con daños considerables en la carrocería.

Automovilistas que transitaban por el sector alertaron a los cuerpos de emergencia, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron para atender a las personas involucradas.

En el lugar, los socorristas brindaron los primeros auxilios a cuatro ocupantes que presentaban diversas lesiones, principalmente en las extremidades.

Después de la valoración correspondiente, determinaron que dos de ellos requerían atención médica especializada, por lo cual fueron trasladados a un hospital.

Mientras tanto, las autoridades federales tomaron conocimiento del percance y llevaron a cabo las diligencias para determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

Cerca de una hora después, una grúa con plataforma arribó para retirar el vehículo siniestrado y transportarlo al corralón en turno, con el propósito de liberar la circulación y evitar mayores complicaciones para los usuarios.

El accidente generó afectaciones momentáneas al tránsito en este importante tramo carretero, por lo que se recomendó a los conductores mantener la precaución al circular por la zona.