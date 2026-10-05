Camioneta termina dentro de canal pluvial

Dentro de un canal pluvial quedó una camioneta luego de salirse de la vía sobre el libramiento Sur Oriente de Tapachula, lo que dejó únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos.

El percance provocó la movilización de elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad, quienes acudieron al sitio para verificar las condiciones de los ocupantes y prevenir otro incidente en este tramo carretero.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada era una pick up con doble cabina en la que viajaban varias personas. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguna resultó lesionada.

Paramédicos acudieron para realizar una valoración preventiva y corroboraron que no requerían atención hospitalaria.

Posibles causas

Hasta el momento no se ha establecido de manera oficial qué provocó el percance. Entre las primeras versiones se señaló que el pavimento mojado y una posible velocidad inadecuada pudieron influir para que el conductor perdiera el control.

La unidad abandonó la cinta asfáltica y acabó en el interior del canal pluvial, donde permaneció hasta que se llevaron a cabo las maniobras necesarias para recuperarla.

Personal de una empresa de grúas acudió posteriormente para sacar la camioneta del canal y trasladarla a un sitio seguro.

Debido a que la pick up contaba con seguro vehicular, representantes de la compañía aseguradora se encargarían de los trámites correspondientes y valorar los daños ocasionados.

Las autoridades tomaron conocimiento e hicieron las diligencias relacionadas con el incidente.