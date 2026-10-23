Camioneta termina recostada al volcar

Cuantiosos daños materiales, una posible crisis nerviosa en el conductor y la vialidad semiobstruida, fue el saldo de un accidente en vialidades del municipio de Villa Corzo. Todo parece indicar que el presunto exceso de velocidad o una probable falla mecánica derivó en el percance carretero.

Pérdida de control

Trascendió que un vehículo utilitario de reciente modelo, color blanco, volcó cuando el chofer perdió el control del volante al parecer por el exceso de velocidad.

Frenó su trayectoria al quedar recostado del lado del conductor, además de bloquear uno de los carriles del tramo Villa Corzo-San Pedro Buena Vista, donde los usuarios de la vía de comunicación dieron parte a los números de emergencias.

Por ello, personal de auxilio se constituyó al lugar de los hechos para corroborar el reporte del siniestro y brindar los primeros auxilios al operador, quien resultó con lesiones muy leves.

Sin embargo, tuvo daños importantes su vehículo pues tenía el parabrisas quebrado y la carrocería abollada en varias partes.

Finalmente, los socorristas ayudaron en las labores viales y se mantuvieron a la espera del servicio de grúa con plataforma para retirar la unidad y remolcarla al corralón en turno, aunque no hubo afectaciones a terceras personas.